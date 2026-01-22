Thunder milubong sa Bucks

Nagpakatap og 40 puntos, 11 assists, ug pito ka rebounds si Shai Gilgeous-Alexander aron pangulohan ang dakong kadaugan sa defending champion Oklahoma City Thunder batok sa host Milwaukee Bucks, 122-102, kagahapon, Huwebes, Enero 22, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nahimo kini sa Thunder bisan pito sa ilang mga magduduwa ang wala nakaduwa lakip na niini sila si Jalen Williams (strained right hamstring), Isaiah Hartenstein (strained right soleus), Alex Caruso (strained right adductor), Aaron Wiggins (sore right groin) ug Jaylin Williams (bruised left glute).
Si Gilgeous-Alexander kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP, nikayod og maayo aron tapakan ang dakong haw-ang sa puwersa sa Thunder ug nagbunga ang tanan niyang paningkamot.
Kuyaw nakaduwa si Gilgeous-Alexander ug nitali kini og 16-of-19 field goal shooting ug siya pa lang ang ikaduhang magduduwa gikan niadtong 1980–81 season nga nakaposte og labing minos 40 puntos ug 10 assists sa usa ka duwa.
Nakahatag og dakong suporta ni Gilgeous-Alexander mao sila si Ajay Mitchell ug Kenrick Williams kinsa nimugna og 18 puntos matag usa.
Namugna ni Mitchell ang tanan niyang puntos sa 1st half una siya nibiya sa duwa ug wala na nakabalik tungod sa iyang nasinating angol (hip bruise).
Ang Bucks ningkombati sab nga adunay haw-ang sa ilang puwersa gumikan kay wala nakaduwa ang duha sa ilang mga sinaligan nga sila si Myles Turner (sprained left ankle), ug Kevin Porter Jr. (strained oblique).
Mas nibug-at ang kalbaryo sa Bucks dihang nakamugna sila og 16 ka turnovers sa 1st quarter pa lang, nga gipahimuslan sa Thunder aron pagposte og 38-18 nga labaw, nga wala na nila buhii hangtod sa katapusang gutlo.
Ang Bucks gipangulohan ni Giannis Antetokounmpo pinaagi sa iyang 19 puntos ug 14 rebounds, niamot og 17 puntos si Cole Anthony, samtang nidugang og 15 puntos si Bobby Portis. / Gikan sa wires