Thunder mipukan sa Pistons

Sa potensyal nga engkuwentro sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Finals, gipangbuntog sa host Oklahoma City Thunder ang Detroit Pistons pinaagi sa overtime, 114-110, kagahapon, Martes, Marso 31, 2026 (PH time).
Sama sa naandan, ang defending champion Thunder gipangulohan na sab sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 47 puntos.
Ning laing makapaukyab niyang duwa, si Gilgeous-Alexander nirehistro og 12-of-19 field goals ug 21-of-25 free throws. Iyang nainat ngadto sa 136 ang NBA record sa labing taas nga sagunsong mga duwa nga nakarehistro og labing minos 20 puntos ang usa ka magduduwa.
Sa pagpangulo ni Gilgeous-Alexander, ang overall leader Thunder maoy labing unang team nga nakaabot og 60 ka mga daog ug mao kini ang labing unang higayon nga ilaha kining nahimo sulod sa duha ka sunodsunod nga seasons.
Dala ang 60-16 nga rekord, ang Thunder nga ningrehistro sa ika-15 nilang kadaugan sa niaging 16 nila ka mga duwa, nakadistansya na’g gamay sa nagsunod kanila ug higpit nilang karibal sa Western Conference nga mao ang San Anontio Spurs, nga adunay 57-18 nga rekord.
Ang Pistons nga nagpabilin sa liderato sa Eastern Conference bisan nahagbong sila sa 54-21 nga rekord, ningkombati nga kuwangan sila og lima ka mga magduduwa, upat niini ang regular starters nga sila si si Cade Cunningham (collapsed lung), Jalen Duren (right knee
injury), Tobias Harris (hip injury), ug Duncan Robinson (hip injury).
Wala sab nakaduwa sa Pistons ang pambato nilang reserve player nga si Isaiah Stewart (left calf strain).
Taliwala niini, nakahatag gihapon og insaktong kombati ang Pistons nga nakalabaw pa og pito ka puntos, 97-90, sa nahabiling kapin sa tulo ka minutos.
Human niini, unom ka sunodsunod nga puntos ang gihimo ni Gilgeous-Alexander aron pahakan ang labaw sa Pistons, 97-96.
Sikit na kaayo ang engkuwentro gikan niini hangtod na sa hingpit nga pagtiklop sa duwa. / Gikan sa wires