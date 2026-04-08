Thunder misikit sa #1 OVERALL

Daw silingan sa milagro na lang ang makapugong sa defending champion Oklahoma City Thunder sa pagsakmit niini og balik sa No. 1 overall sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Kini human gipangmasaker sa Thunder ang kuwangan og mga haligi nga host Los Angeles Lakers, 123-87, kagahapon, Miyerkules, Abril 8, 2026 (PH time).
Ning maong kadaugan, napahugtan og samot sa Thunder ang ilang paggunit sa kasamtangang solong liderato sa Western Conference dala ang 63-16 nga rekord.
Nabiyaan na og layo sa Thunder ang nagsunod kanila sa West nga mao ang San Antonio Spurs, nga adunay 60-19 nga rekord.
Aron opisyal nilang maangkon ang No. 1 overall sa ikatulong sunodsunod nga seasons, nagkinahanglan na lang ang Thunder nga modaog og usa sa nahabilin nilang tulo ka mga duwa sa regular season.
Puwede sab kining maangkon sa Thunder kon mapilde og usa ang Spurs sa nahabilin sab niining tulo ka mga duwa sa regular season.
Mahinungdanon ang pagsakmit sa No. 1 overall gumikan kay maghatag kini og homecourt advantage sa kinatibuk-ang playoffs.
Sama sa naandan, ang Thunder gipangulohan sa kasamtangang MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 25 puntos, nga iyang nahimo sulod lang sa 28 ka mga minutos nga pagduwa.
Gumikan kay kontrolado sa Thunder ang kombati, wala na niduwa si Gilgeous-Alexander sa 4th quarter.
Lima ka mga magduduwa sa Lakers ang wala nakapakita og aksyon lakip na niini ang ilang starters nga sila si Luka Dončić (hamstring strain), Austin Reaves (oblique injury), ug LeBron James ( arthritic left foot).
Taliwala niini, nakakombati pa og insakto ang Lakers sa nag-unang duha ka quarters apan human niini, ningdominar na og sugod ang Thunder.
Sa kapildihan, ningdakin-as ang Lakers sa ikaupat nga luna sa Western Conferende bawon ang 50-29 nga rekord. / Gikan sa wires