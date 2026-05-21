Thunder mitabla sa Spurs

Nagpakatap og 30 puntos si Shai Gilgeous-Alexander aron pangulohan ang panimalos sa host Oklahoma City Thunder batok sa San Antono Spurs, 122-113, sa Game 2 nga maoy nakatabla sa Western Conference finals series, 1-1, sa National Basketball Association (NBA) Playoffs kagahapon, Huwebes, Mayo 21, 2026 (PH time).
Si Gilgeous-Alexander, kinsa dili tantong maayong nakaduwa atol sa double-overtime nga kapildihan sa Thunder sa Game 1, 115-122, mas nakasagubang sa depensa sa Spurs ning higayuna apan alang kaniya, panagtambayayong ang naghatod kanila sa kadaugan.
“The guys brought it tonight, knowing what it would have meant if we lost this one. We brought the energy from the jump,” matod ni Gilgeous-Alexander, kinsa bag-uhay lang nidawat sa iyang ikaduhang sunodsunod nga MVP award.
Nagtabla ang kombati pagtiklop sa 1st quarter, 31-31, apan human niini, inanay nga ningbiya ang defending champion Thunder hangtod nga nakaposte sila og 11 puntos nga labaw sa halftime, 62-51.
Sa pagpangulo nila ni Stephon Castle, Victor Wembayama, ug Devin Vassell, nakamugna og 15-4 nga rally ang Spurs aron tablahon pagbalik ang panagsangka, 66-66, sa tungatunmgang bahin sa 3rd quarter.
Sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter, nakaposte pagbalik ang Thunder og dobleng numero nga labaw, 87-77.
Adunay mga higayon nga ning-aksyon na sab ang Spurs paggukod apan wala na motugot ang Thunder nga mabuhian nila pagbalik ang labaw hangtod na sa katapusang gutlo.
Gawas ni Gilgeous-Alexander, aduna pa’y laing unom ka mga magduduwa ang Thunder nga nakamugna og dobleng numero nga puntos lakip na ang ilang pambatong reserve player nga si Alex Caruso, kinsa nitampo og 17 puntos.
Ang Spurs gipangulohan ni Castle pinaagi sa iyang 25 puntos, nidugang og 22 puntos si Vassell samtang niamot og 21 puntos si Wembanyama. / Gikan sa wires