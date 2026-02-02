Thunder mitiklo sa Nuggets

Nikolekta og 34 puntos ug season-high 13 ka assists si Shai Gilgeous-Alexander aron agakon ang defending champion Oklahoma City Thunder ngadto sa kadaugan batok sa host Denver Nuggets, 121-111, kagahapon, Lunes, Pebrero 2, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Gilgeous-Alexander kinsa nakarehistro sa iyang ika-120 nga sunodsunod nga mga duwa diin nakamugna siya og 20 puntos o labaw pa, nakadawat og dakong suporta gikan ni Cason Wallace kinsa nimugna og career-high 27 puntos lakip na niini ang laing career-high nga pito ka three-pointers.
Kini maoy labing una sa upat nga nakaeskedyul nga mga engkuwentro sa Western Conference top teams ning maong season ug labing una nilang duwa gikan niadtong Western Conference semi-finals series sa niaging season.
Sa pagpangulo nila ni Gilgeous-Alexander ug Wallace, ang Thunder nakaposte og 14 puntos nga labaw sa tungatungang bahin sa 2nd quarter apan ningbahar ang ilang opensa sa nagsunod 5:49 minutos nga kombati hinungdan nga nakasikit pagbalik ang Nuggets.
Niaktibo pagbalik ang opensa sa Thunder sa 3rd quarter ug nakaposte na sab sila og dobleng numero nga puntos, 72-60.
Apan gitubag kini sa Nuggets og 11-2 nga rally aron pahakan og dako ang labaw sa Thunder, 74-71.
Nakaikyas ang Thunder sa pagpanghulga sa Nuggets pinaagi sa pagpauwan og mga itsa sa gawas nga nag-inat sa ilang labaw ngadto sa 16 puntos, 95-79, sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter diin nakamugna sila og 8-of-13 three-pointers.
Human niini, kanunay na naglabaw og dobleng numero nga puntos ang Thunder hangtod na sa katapusang gutlo.
Nakatabang sab og dako alang sa Thunder sila si Chet Holmgren ug Aaron Wiggins pinaagi sa ilang 14 puntos matag usa.
Ang Nuggets gipangulohan ni Peyton Watson pinaagi sa iyang 29 puntos, nihatag og 16 puntos si Nikola Jokic, niamot og 13 puntos si Jonas Valanciunas samtang nitampo og 12 puntos ug 12 sab ka assists si Jamal Murray. / Gikan sa wires