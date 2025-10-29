Thunder nagsolo sa ibabaw

Bisan nabalian sila og laing haligi, ang host Oklahoma City Thunder nakamaneho gihapon pagpayukbo sa Sacramento Kings, 107-101, ning Miyerkules, Oktubre 29, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ning sangkaa, ang Thunder ningkombati nga wala ang ilang No. 2 scorer sa season nga si Chet Holmgren, kinsa nakasinati og angol (lower back soreness).
Ang Thunder daan nang nagsagubang og piang sa pagpadaplin nila ni 2025 All-Star Jalen Williams (right wrist surgery) ug sharpshooting guard Isaiah Joe (bruised left knee). Taliwala ning tanan, ang Thunder nakakita gihapon og paagi aron inaton ang ilang limpyong rekord ngadto sa 5-0, nga nagtuboy kanila isip bugtong overall leader.
Ang kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander mao na sab ang nangulo sa Thunder pinaagi sa iyang 31 puntos, nidugang og 18 puntos matag usa sila si Aaron Wiggins ug Ajay Mitchell samtang niamot og 13 puntos si Luquentz Dort.
Nagkagidlay ang duwa ni Gilgeous-Alexander sa 3rd quarter diin igo lang siya nirehistro og 1-of-9 shooting apan nibawi kini sa 4th quarter pinaagi sa pagmugna og siyam ka mga puntos sa 4-of-6 shooting.
“We did what it took to win,” matod ni Gilgeous-Alexander.
Ang Kings, nga nahagbong sa 1-3 nga rekord, gipangulohan ni Zach LaVine pinaagi sa iyang 23 puntos, nidugang og 19 puntos si DeMar DeRozan samtang nitunol og 16 puntos ang kanhi sakop sa Thunder nga si Russell Westbrook.
Sa nag-unang tulo ka quarters, kanunay unta nga naglabaw ang Kings apan wala gyud nila nabiyaan og dako ang defending champions.
Nailog sa Thunder ang labaw, 71-70, sa 3rd quarter apan human niini, nagpaulbo og 11-0 run ang Kings alang sa 81-71 nga bintaha ug daw paingon na nilang kontrolahon ang duwa.
Apan lahi ang nahitabo sa 4th quarter gumikan kay ninggukod ang Thunder hangtod nga nailog nila ang labaw, 99-97, sa hinapos nga bahin human sa three-point shot ni Dort.
Human niini, wala na ningtugot ang Thunder nga mailog pagbalik sa Kings ang labaw hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires