Thunder namungot sa 76ers

Atubangan sa ilang mga sumosunod nga nagpunsisok sa Paycom Center, bangis nga ningbangon gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan ang defending champion Oklahoma City Thunder ug ilang gipahimungtan ang bisitang Philadelphia 76ers, 129-104, sa Lunes, Disyembre 29, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Thunder nga nasugamak sa sunodsunod nga kapildihan sa niagi nilang duha ka mga duwa batok sa San Antonio Spurs, ning-agi pa og hugot nga kombati sa 1st half batok sa 76ers apan ilang giusab ang dagan sa duwa sa 2nd half.
Gikan sa 64-62 lang nga labaw sa halftime, ang Thunder kalit ningpalanog sa ilang opensa pagsugod sa 3rd quarter aron paburoton sa dobleng numero ang ilang labaw.
Nakabiya pagsugod ang Thunder dihang nakamugna sila og 11-0 run sa tungtungang bahin sa 3rd quarter ug human niini, wala na sila molingi pagbalik hangtod nga naselyo nila ang kadaugan.
Ang Thunder nga ningsaka sa 27-5 nga rekord, gipangulohan ni Chet Holmgren pinaagi sa iyang 29 puntos samtang nidugang og 27 puntos ang kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander.
Nitampo og 15 puntos si Aaron Wiggins, niamot og 14 puntos si Jalen Williams, samtang nihatag og 13 puntos si Ajay Mitchell alang sa Thunder nga ningdominar sa hinakutay og puntos sa 2nd half , 65-42.
Ang 76ers nga ningkombati nga wala ang ilang pambatong sentro nga si Joel Embiid (injury management), nakamugna og 14 turnovers sa 2nd half nga pahimuslan og insakto sa Thunder sa opensa nga bahin diin 31 puntos ang ilang nahimo.
Ang 76ers nga nahagbong sa 16-14 nga rekord – ikaunom sa Eastern Conference – gipangulohan ni Tyrese Maxey pinaagi sa iyang 28 puntos.
Wala na’y laing magduduwa ang 76ers nga nakaposte og kapin sa 13 puntos. / Gikan sa wires