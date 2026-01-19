Thunder napaso sa Heat

Gibihag sa Miami Heat ang defending champion ug ang league-leading Oklahoma City Thunder, 122-120, pinaagi sa aktibo nga opensa sa uwahing segundos sa duwa sa National Basketball Association (NBA) didto sa Miami, Florida, Dominggo, Enero 18, 2026 (PH time).
Ang big man nga si Bam Adebayo nipabuhagay og 30 puntos, lakip na ang career-high nga unom ka 3-pointers.
Si Andrew Wiggins maoy nihatag og 122-120 nga labaw sa Heat sa iyang tres sa nahabilin nga 31 segundos sa duwa. Ang game-winning shot gikan sa pasa ni Norman Powell, kinsa nitali og 19 puntos.
Ang reigning NBA MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander nipabuto og game-high 39 puntos, apan di kini igo para malikayan sa Thunder ang pagkaputol sa ilang lima nga sunodsunod nga kadaugan.
Si Adebayo nilangkat pud og 12 rebounds ug upat ka assists, samtang si Pelle Larsson niamot og 16 puntos ug game-high seven assists.
Ang versatile bigman nga si Chet Holgrem nipupo og double-double nga 14 points ug 11 rebounds sa Thunder.
Padayon gihapon gauna ang Thunder sa team standings bitbit ang 35-8 (win-loss) nga baraha samtang ang Heat naa sa ikawalo sa East, nga adunay 22-20 nga kartada. (RSC)