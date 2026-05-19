Thunder naunhan sa Spurs

Nagpakatap og 41 puntos ug 24 rebounds ang 7’4” nga higanteng si Victor Wembanyama aron agakon ang San Antonio Spurs sa double-overtime nga kadaugan batok sa host OKlahoma City Thunder, 122-115, kagahapon, Martes, Mayo 19, 2026 (PH time), sa pagsugod sa Western Conference finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Ning maong Playoffs, ang Spurs maoy labing unang nakapilde sa defending champions, nga yanong ningbutlog sa Phoenix Suns ug Los Angeles Lakers sa nag-unang duha ka rounds.
Ang back-to-the-basket alley-oop dunk ni Wembanyama gikan sa pasa ni Stephon Castle maoy nakahatag og unom ka mga puntos nga labaw sa Spurs sa nahabiling 22 ka mga segundos sa ikaduhang overtime.
Human niini, nakapalakan ni Wembanyama ang itsa sa usa sa mga pambato sa Thunder nga si Jalen Williams ug ning higayuna lang niabli og dako ang pultahan sa Spurs paingon sa makutas nga kadaugan.
Sa nahabiling 26 ka mga segundos sa premirong overtime, natabla ni Wembanyama ang duwa pinaagi sa iyang three-pointer.
Gikan sa timeout, inanay nga nag-dribble ang lider sa Thunder nga si Shai Gilgeous-Alexander una kini nisutoy dayong pasa ngadto kang Williams alang sa potensyal nga makapadaog unta nga three-pointer apan nasipyat hinungdan nga napuigos ang ikaduhang overtime.
Aduna untay kahigayunan ang Spurs nga dag-on na ang duwa sa himatyong mga segundos sa regulation period dihang nakasuway pag-ita si Wembanyama apan napalakan siya sa iyang kaparang nga big man sa Thunder nga si Chet Holmgren.
Si Dylan Harper nidugang og 24 puntos samtang niamot si Castle og 17 puntos alang sa Spurs.
Ang Thunder gipangulohan ni Alex Caruso pinaagi sa iyang 31 puntos, nitampo og 26 puntos si Williams samtang n nihatag og 24 puntos si Gilgeous-Alexander, kinsa bag-uhay lang nidawat sa iyang ikaduhang sunodsunod nga MVP awards. / Gikan sa wires