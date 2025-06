Thunder, Pacers mobuak sa tabla

Turno na sab sa Indiana Pacers ang pag-host sa National Basketball Association (NBA) Finals series karong Huwebes, Hunyo 12, 2025 (PH time), sa Game 3 batok sa Oklahoma City Thunder.

Ning sangkaa, buakon sa Pa­cers ug Thunder ang panagtabla ning best-of-seven series, 1-1.

Sa Game 1, ang Pacers ningbangon gikan sa 15 puntos nga pagkalubong sa 4th quarter aron iposte ang makapakugang nga kadaugan, 111-110.

Sa Game 2, nakaposte na sab ang Thunder og dakong labaw ug ning higayuna, ilahang gipaniguro nga makuha nila ang kadaugan, 123-107.

Gilaumang magsinardinas ang mga sumosunod sa Pacers gumikan kay mao kini ang labing unang higayon sulod sa 25 ka tuig nga kombatihon sa Indiana ang NBA Finals nga duwa.

“Biggest game of the year,” matod ni Pacers forward Pascal Sia­kam nga napatik sa AP News.

Ang dakong su­­por­ta sa ilang mga sumosunod seguradong makahatag sa Pacers og dugang kadasig aron makabangon gikan sa dakong kapildihan.

Dako ang posibi­lidad nga mahitabo kini gumikan kay sulod na sab sa tulo ka buwan nga wala nakasinati ang Pa­cers og duha ka sunodsunod nga kapidlihan.

“I think that we try not to dwell on things,” asoy sa lider sa Pacers nga si Tyrese Haliburton.

“As NBA players, just as basketball players in general, it’s easy to make a mistake and dwell on it, give up a bucket or whatever. I feel like we do a great job of getting to the next play.”

Sa mga higayon nga natabla ang finals human sa duha ka mga duwa, 80.5 porsiyento nga ang modaog sa Game 3 mao ang nahimong kampiyon ug nasayod niini ang Pacers ug Thunder.

“I think we just have to keep finding ways to get better as a group,” matod sa lider sa Thunder nga si MVP Shai Gilgeous-Alexander.

“If we continue to do that, we’ll be just fine. If we’ve struggled in an area, that’s an area we can get better at. We have to attack that opportunity. I think Game 3 is a perfect example of that.” / Gikan sa wires