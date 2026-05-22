Thunder, Spurs magbinuakay sa tabla

Magbinuakay sa tabla ang host Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs sa ilang panagharong og balik karong Sabado sa buntag, Mayo 23, 2026 (PH time), sa Game 3 sa Western Conference finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Ning sangkaa, pulos adunay piang ang duha ka mga kampo.
Sa habig sa Spurs, kuwestiyunableng makaduwa ang duha sa ilang mga pambato nga sila si De-Aaron Fox ug Dylan Harper.
Si Fox wala pa nakaduwa ning maong series human kini nakasinati og angol (right ankle) atol sa conference semi-finals series batok sa Minnesota Timberwolves.
Si Harper, kinsa maoy nipuli ni Fox sa starting unit, nakasinati sab og angol (thigh muscle) atol sa kapildihan sa Spurs sa Game 2.
Sa pikas bahin, kuwestiyunable sab makaduwa sa defending champion Thunder ang usa sa ilang mga pambato nga si Jalen Williams, kinsa nakasinati og angol (hamstring) atol sa ilang kadaugan sa Game 2.
Hinuon, daw dili kaayo tantong bug-at ang pas-anon sa Thunder kay tataw nga kaya nilang mokombati og insakto bisan wala si Williams.
Sa regular season, ang Thunder adunay 39-10 nga rekord sa mga duwa nga wala si Williams. / Gikan sa wires