Thunder, Spurs magpinaksitay na sa West Finals

Sugdan sa host Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs ang ilang gikahinamang engkuwentro sa Western Conference finals series sa National Basketball Association (NBA) karong Martes, Mayo 19, 2026 sa alas 8:30 sa buntag (PH time).
Ang Thunder, nga maoy defending champion, maoy No. 1 overall human sa regular season bawon ang 64-18 nga rekord unya nakaabot sila ning puntoha sa Playoffs nga wala’y pilde diin ilang gipangbutlogan ang Phoenix Suns sa 1st round, 4-0, ug hasta ang LA Lakers sa 2nd round, 4-0.
Sa ilang bahin, ang Spurs ninghuman sa regular season nga nagsunod sa Thunder dala ang 62-20 nga rekord unya ilang gipalagpot ang Portland Trail Blazers, 4-1, sa 1st round sa Playoffs ug ang Minnesota Timberwolves, 4-2, sa 2nd round.
Mao kini ang labing unang higayon gikan niadtong 2017 nga nag-abot sa playoff series ang teams nga pulos nakahakot og 60 ka mga daog o labaw pa sa regular season.
Gikan sa pagsugod sa season, ningdominar na gyud ang Thunder hangtod ning puntoha apan batok sa Spurs, gilaumang makasugat sila og grabeng pagpanghulga.
Sulod sa lima nila ka mga engkuwentro sa regular season, kaupat gipilde sa Spurs ang Thunder. / Gikan sa wires