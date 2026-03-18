Thunder sud na sa payoffs

Nakaseguro na og puwesto sa playoffs ang defending champion Oklahoma City Thunder human nila gipangbuntog ang Orlando Magic, 113-108, kagahapon, Miyerkules, Marso 18, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Mao kini ang ikatulong sunodsunod nga seasons nga nakasulod sa playoffs ang Thunder ug sila ang labing unang nakahimo niini ning 2025-26 season.
Ang kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander nimugna og 40 puntos aron pangulohan ang Thunder.
Si Chet Holmgren nidugang og 20 puntos ug game-high 12 rebounds samtang nidugang og 16 puntos si Ajay Mitchell alang sa Thunder, nga maoy kasamtangang naggunit sa overall leadership dala ang 54-15 nga rekord.
Pulos unta nakamugna og dobleng numero nga puntos ang tanang starters sa Magic pinangulohan sa 32 ni Paolo Banchero apan kuwang lang ang suporta nga ilang nadawat gikan sa ilang reserve players dili sama sa Thunder.
Ang Magic, nga natagak sa ikaunom nga luna sa Eastern Conference dala ang 38-30 nga rekord, nakadawat sab og 16 puntos gikan ni Desmond Bane, 14 gikan ni Jalen Suggs, 13 gikan ni Tristan de Silva ug 11 gikan ni Wendell Carter Jr.
Nagsalimoang pa ang opensa ni Gilgeous-Alexander sa first half apan kalit kining niulbo sa 3rd quarter diin iyang gimugna labing dakong puntos nga iyang nahimo sa usa ka quarter ning maong season nga niabot og 19.
Gikan sa pito ka mga puntos nga biya, ang Thunder ningpasutoy og 15-2 run aron pagposte og 85-79 nga labaw. Ning maong pagratsada sa opensa sa Thunder, pito ka puntos ang natampo ni Gilgeous-Alexander.
Wala nagpatay-og ang Magic ug nakapasutoy sab kini sa ilang opensa aron ilugon ang labaw, 90-89, sa sayong bahin sa 4th quarter.
Gitubag kini sa Thunder pinaagi sa 8-0 run aron pagposte og 97-90 nga labaw ug ning higayuna, nialisngaw na’g sugod ang ilang kadaugan. / Gikan sa wires