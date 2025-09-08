Tiangco mibulgar sa binuhatan ni Co sa 2025 national budget

Gibutyag ni Navotas Representative Tobias Tiangco niadtong Lunes, Septiyembre 8, 2025, nga si kanhi House Committee on Appropriations chairman ug Ako Bicol party-list Representative Elizaldy “Zaldy” Co maoy nagduso sa sobra P13.8 bilyon nga insertions sa national budget sa 2025.
Atol sa pagpadayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kabahin sa mga iregularidad sa mga proyekto sa pagpugong sa baha, gipresentar ni Tiangco ang pipila sa findings sa iyang pagtuon sa insertions sa national budget sa 2025.
Matod niya, gisusi niya ang maong butang human nihangyo si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Senado ug sa House of Representatives nga isumiter ang ilang tagsatagsa ka gisugyot nga kausaban sa 2025 General Appropriations Act (GAA), tungod kay gikuha ang pundo alang sa iyang flagship programs.
Base sa presentasyon ni Tiangco, si Co nisulod og dugang pundo alang sa infrastructure allocations alang sa pipila ka mga probinsya, lakip na ang Abra, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Bukidnon, Camarines Norte, Sarangani Province, Pangasinan, Tuguegarao, Mandaue City, Manila City, Badian sa Cebu, Davao del Norte ug Quezon City.
Ang kinadak-ang bahin sa giingong insertions ni Co gitagana sa Abra sa P3,468,345,000; Occidental Mindoro sa P3.2 bilyon; ug Oriental Mindoro sa P3,105,759,000.
Sa Mandaue City, ang dugang alokasyon mokabat og P200 milyones, samtang P100 milyones ang gigahin sa Badian, Cebu.
Matod ni Tiangco nga naandan na sa ubang magbabalaod ang temporaryo nga pagbutang sa ilang budget insertions sa ubang congressional districts, nga moresulta sa pag-usbaw sa mga alokasyon. / TPM, SunStar Philippines