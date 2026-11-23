Nipatuman ang kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo uban sa Land Transportation Office (LTO) 7 ug barangay officials sa Gaas sa Lungsod sa Balamban sa tibuok Transcentral Highway nga motorist discipline zone sugod niadtong Lunes, Nobiyembre 23, 2026.
Kini subay sa daghan nga mga reklamo nga nadawat sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) gikan sa mga residente nga ang kakusog sa pagpadagan sa mga motorista naghatag na og peligro sa ilang kinabuhi.
Sunodsunod na sab ang nahitabong disgrasya sa maong karsada nga tungod ani giaksiyunan na sa kapulisan ug sa LTO 7 ang maong panawagan.
Nag-viral sab sa social media ang nahitabong panaglumba sa rider sa Barangay Gaas niadtong Sabado, Nobiyembre 21, 2026, nga maoy hinungdan nga pahugtan na sa kapulisan ang road safety measures sa maong karsada.
Unang nihatag og warning ang LTO 7 sa mga rider nga naabtan sa Redcliff nga ila nang isyuhan og Temporary Operators Permit (TOP) ang riders nga magtambay sa kilid sa TCH nga ang ilang tuyo mao ra ang paglumba-lumba ug maglingaw-lingaw.
Niadtong Dominggo, Nobiyembre 22, 2026, ang LTO 7 nga girepresentahan ni Manlalaban Vincent Francis Bien Santiago, Regional Legal Officer ug Acting Chief of the Operations Division, CPPO ug ang mga barangay official sa Gaas nihimo og coordination meeting aron tukion ang reklamo sa mga residente labot sa kanunay nga paglumba sa mga motorsiklo sa TCH nga nakahatag matod pa og peligro sa mga residente.
Atol sa meeting, nauyonan nila nga ilang ipatuman ang motorist discipline zone sa tibuok Transcentral Highway diin hugot nila nga i-implementar ang balaod sa traffic, speed limits, road courtesy, ug uban pa.
Isip kabahin sa inisyatiba, estriktuhon sa Barangay Gaas ang ilang sa pagpatuman sa kasamtangan nga curfew ordinance, noise pollution, ug speed regulation aron matubag ang problema sa public disturbance ug ma palambo ang disiplina sa komunidad.
Samtang ang kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo pinaagi sa Balamban Municipal Police Station ug ang LTO Cebu hugot sab nga molusad og operations batok sa mga maggara-gara nga mga rider, maglumba, overloading, ug uban pa nga kalapasan sa balaod sa trapiko. / AYB