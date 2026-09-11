TIC mirekomendar nga padayunon ang Monterrazas de Cebu project

Ang Technical Infrastructure Committee (TIC) sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo nirekomendar nga tugotan nga magpadayon ang kasamtangan nga mga kalihukan sa kalambuan sa Monterrazas de Cebu, human sa pagsusi sa sistema sa drainage niini ug mga lakang nga ilang gihimo aron maminusan ang baha sa maong proyekto nga nahimutang sa bakilid.
Sa TIC Resolution 2026-008, ang komite nagpahayag nga ang Mont Property Group nagpatuman na og angay nga mga lakang sa engineering ug operasyon aron maminusan ang risgo nga ang maong kalambuan makatampo sa pagbaha sa mga komunidad nga nahimutang sa ubos nga bahin.
Apan, gipasiugda sa komite nga ang ilang rekomendasyon dili usa ka tino nga konklusyon nga ang Monterrazas dili makatampo sa pagbaha.
Matod niini, ang proseso sa pagsusi gituyo aron idokumento ang kasamtangang kahimtang, mga agianan sa tubig (drainage routes), mga catchment area, ug mga estruktura batok sa baha nga naobserbahan atol sa ocular inspection ug sa mosunod nga teknikal nga mga deliberasyon.
“The findings and observations contained in the Committee Report are intended solely to document the results of the fact-finding and technical deliberations,” matod sa resolusyon.
Giklaro sab sa komite nga ang ilang mga nakaplagan dili angay isipon nga katapusang hukom bahin sa hinungdan sa pagbaha, gidak-on sa epekto sa drainage, o responsibilidad ug tulubagon sa Mont Property Group o sa uban pang proyekto sa pagpalambo sa lugar.
Ang pagrepaso gihimo subay sa resolusyon sa Cebu City Council nga gipetsahan og Hunyo 16, 2026.
Ang propyedad sa Monterrazas nga adunay gidak-on nga mokabat sa 118 ka ektarya, adunay 14 ka catchment areas kun mga lugar diin nagtigom ang tubig-ulan, sumala sa taho nga gisagop sa TIC.
Pipila ka mga lugar ang adunay nagpuyo ug gitukod nga mga balay, samtang ang uban wala pa kaayo maugmad ug adunay padayon o gisugyot nga mga road construction ug mga trabaho alang sa pagpanalipod sa bakilid.
Pananglitan, ang Catchment Areas 02, 03, ug 04 adunay mga residente ug padayon nga pagtukod og mga balay, diin ang tubig moagi una sa mga detention pond sa dili pa kini modagayday paingon sa Linao Creek duol sa Banawa Elementary School. Ang Catchment 05 adunay padayon sab nga proyekto sa konstruksyon ug kaugalingong detention pond, diin ang tubig gikan sa drainage moagi sa sistema sa drainage sa Gervacio Quijada Street paingon sa Linao Creek.
Alang sa Catchment 06, naobserbahan sa komite nga ang tubig gikan sa drainage nagdagayday paingon sa sapa, bisan pa man nga ang eksaktong agianan niini wala hingpit nga natultolan atol sa ocular inspection.
Ang Catchment 01 nga naglangkob sa lugar sa Montelago, gitaho nga nagpadulong ang tubig niini paingon sa Guadalajara ug sa katapusan ngadto sa Kinalumsan Creek sa Barangay Guadalupe. Walay bertikal nga konstruksyon sama sa mga taas nga bilding sa lugar atol sa inspeksyon, apan adunay mga kalihukan sa earthmoving, pagpanalipod sa bakilid, ug pagtukod og dalan.
Nagpadayag sab og kabalaka si Konsehal Edgardo Labella bahin sa usa ka swimming pool duol sa gisugyot nga clubhouse. Gipahibalo ang komite nga ang maong pool wala mahimutang sulod sa Catchment 01.
Ang teknikal nga pagrepaso gihimo taliwala sa padayon nga pagsusi sa Monterrazas human sa grabeng pagbaha nga niigo sa Siyudad sa Sugbo atol sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 2025. / CAV