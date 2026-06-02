Tickets sa NBA finals mimahal, mibarato

Grabe ang pagsaka sa presyo sa mga tiket sa home games sa New York Knicks samtang nibarato ang sa San Antonio Spurs alang sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Finals, nga sugdan karong Huwebes, Hunyo 4, 2026 (PH time).
Ang mag-unang duha ka mga duwa sa best-of-seven series ipahigayon sa korte sa Spurs nga mao ang Frost Bank Center samtang ang magsunod duha ka mga duwa kombatihon sa balwarte sa Knicks nga mao ang Madison Square Garden.
Basi sa Gametime data, ang presyo sa labing barato nga tiket sa Game 1 nagbalor og $1,905 samtang $2,044 sa Game 2 niadtong Dominggo, Mayo 31.
Apan kagahapon, Martes, Hunyo 2, nius-os ang presyo sa Game 1 ngadto sa $992 na lang samtang $1,280 na lang pud ang kantidad sa Game 2, nga seguradong ikalipay sa lunod-patay nga ma dumadapig sa Spurs.
Hinuon, ang median-priced tickets sa San Antonio, nga nahiluna sa tungatunga sa labing barato ug labing mahal, nagpabilin sa $3,144 sa Game 1 ug $3,583 sa Game 2.
Ang maong mga numero layo ra kaayo kumpara sa presyo sa mga tiket sa home games sa Knicks.
Ang median-priced tickets sa New York nagbalor og $9,807 sa Game 3 ug $8,388 sa Game 4.
Niadtong Dominggo, ang labing barato nga tiket sa New York nagkantidad og $4,112 sa Game 3 ug $3,722 sa Game 4. Apan kagahapon, ningsaka kini sa $4,160 sa Game 3 ug $3,761 sa Game 4.
Grabe ang kahinam sa mga dumadapig ning maong series gumikan kay parehong ninglanat og dugay nga panahon una nakabalik sa NBA Finals ang duha ka mga kampo.
Ang 5-time champion Spurs katapusang nakabalik sa NBA Finals niadto pang 2014 diin ilang gipilde ang Miami Heat sa series.
Samtang ang 2-time champion Knicks katapusang nakataas sa NBA Finals niadto pang 1999 diin gipukan sila sa Spurs sa series. / Gikan sa wires