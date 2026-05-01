Tickets sa pagbalik sa boksing sa New Cebu Coliseum, mapalit na

Mapalit na ang mga tiket sa gikahinamang “Fist of Fury 10 - The Eliminator” boxing event nga gikatakda karong Mayo 9, 2026, sa makasaysayong New Cebu Coliseum.
Nagkanayon si boxing promoter Lorenzo “Chao” Sy nga ubay-ubay na ang nakapalit ug daghan na ang nagpanguta kabahin sa tiket alang sa pagbalik sa boksing sa New Cebu Coliseum nga gitawag kaniadto nga “Boxing Mecca of Asia.”
Gipasabot nang daan ni Sy nga mao kini ang sinugdanan alang sa iyang tinguha nga buhion pagbalik ang boksing sa Sugbo ug hasta ang dungog sa New Cebu Coliseum kon hisgutan ang kabahin sa binukbokay ibabaw sa ring.
Ang mga tiket nagbalor og P100 sa general admission, P300 sa upper box, P500 sa lower box, ug P1,000 sa ringside.
Alang sa interesadong mopalit og tiket, mahimong motawag sa 0991-9974521.
Sa main event sa promosyon nga gipasiugdahan sa Chao Sy International Promotions, magsumbagay sila si Filipino Ian Paul Abne (12-0, 4KOs) sa Cebu-based ARQ Stable ug Chinese Dianxing Zhu (16-1, 14KOs) alang sa International Boxing Federation (IBF) minimum weight world title eliminator.
Ang modaog ning maong binukbokay maoy mahimong mandatory contender ni IBF minimum weight champion Filipino Pedro Taduran kinsa personal nga mosaksi sa away.
Sa top supporting bouts, mag-away sila si Jimuel Aranas sa Chao Sy Stable ug Jeric Noynay sa Martinez Stable alang sa inilugay sa World Boxing Federation (WBF) Silver flyweight belt samtang magsumbagay sila si John Paul Gabunilas sa Chao Sy Stable ug Ramil Roda Jr. sa Omega Stable alang sa inilugay sa Philippine Boxing Federation (PBF) super flyweight title.
Aduna pa’y laing unom ka professional bouts ang masaksihan sa promosyon. / ESL