TIEZA patabangon pag-ayo sa mga simbahan nga gilinog

Gihangyo sa hunta probinsyal ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA) nga abagan ang pag-restore sa mga simbahan sa mga lugar nga apektado sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Northern Cebu niadtong Septiyembre 30, 2025.
Subay sa resolusyon nga giduso ni Bokal Paz Rozgoni atol sa session sa Oktubre 20, iyang gihimug-atan ang kamahinungdanon sa mga simbahan alang sa mga Sugboanon.
Ang simbahan, usa sa mga suroyanan o tourist destinations sa mga bisita nga kabahin sa kultura ug pagtuo sa mga Sugboanon.
Naglakip sa mga girekomendar nga simbahan nga nagkinahanglang ayuhon ang St. Peter ug St. Paul Parish Church sa Lungsod sa Bantayan; Capelinha De Fatima Replica sa Lungsod sa San Remigio, St. Ignatius de Loyola Parish Church sa Lungsod sa Medellin, San Nicolas de Tolentino Parish Church sa Lungsod sa Malabuyoc ug Our Lady of Odlot Parish church sa Dakbayan sa Bogo.
Ang maong mga simbahan nakaangkon og mga kadaot atol sa pagtay-og sa linog diin sagad mihimo lang una og tulda duol sa simbahan aron luwas nga makapahigayon sa misa ug makasimba gihapon ang mga lungsoranon.
Matod ni Rozgoni nga kon motabang ang TIEZA , mas mapadali ang restoration sa matag simbahan isip abag usab sa turismo sa Sugbo.
Subay sa uwahing talaan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) dili lang mga simbahan ang apektado sa linog lakip na ang mga tunghaan, hospital, local government offices ug uban pang edipisyo. / ANV