Tigbakay sa Semana Santa hugtan og bantay sa kapulisan

Ang tigbakay usa sa mga sugal nga mosiaw panahon sa Semana Santa hinungdan sa paghigpit sa kampanya sa kapulisan sa Central Visayas (CV) batok sa ilegal nga sugal ug kriminalidad.

Si Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), niingon nga sila nimando sa pagdoble sa pagbantay batok sa tigbakay.

Apan kon dunay mapakita nga permit ang nagdumala sa tigbakay gikan sa munisipyo, dili manghilabot ang kapulisan ug ila kining tugotan.

“Yes, there is no exemption, we just based our actions sa balaod. Of course naa pud nay mga permits nga ihatag ang local government units basta it is just in accordqnce with the law,” dugang ni Pelare.

Pasabot ni Pelare nga wala mohatag og exemption ang kapulisan sa CV labot sa tigbakay nga kon wala kini permit gikan sa lokal nga kagamhanan, ila kini nga dakpon ug ang madakpan ikiha og kalapasan sa Republic Act 1602 o balaod batok sa ilegal nga sugal.

Dugang ni Pelare nga molusad sila’g anti-illegal drug operations sa maong panahon, lakip na ang paggukod sa mga pinangita sa balaod nga dunay mga pending warrant of arrest.

“Our usual law enforcement operations will continue and that would include enforcement of special laws. So manakop og illegal drugs ang polis. Manakop og illegal gambling ang polis. Manakop og wanted persons ang polis.”

Awhag sa kapulisan nga ning paghandom sa sakripisyo ug kamatayon sa Labaw nga Makagagahom labing maayo nga maghinulsol sa mga kasal-anan ug motutok sa relihiyusong kalihukan. / AYB