Tigbakayan gironda, 1 nadakpan

Pwerting malasa sa usa ka ulitawo dihang siya ra ang nadakpan sa kapulisan gikan sa daghang sugarol nga nagkatibulaag pagpanagan atol sa raid sa tigbakayan niadtong Huwebes, Nobiyembre 27, 2025, alas 3:25 sa hapon sa Barangay Moabog, Lungsod sa Tabogon.
Nakadawat og impormasyon ang Tabogon Police Station nga adunay daghang mga sugarol ug saba kaayo nga nagtigbakay.
Pag-abot sa kapulisan, nagkatibulaag sa pagpanagan ang tanang sugarol.
Apan atol sa ginukdanay, dimalas si alyas Carlo, 28 , ug residente sa maong lugar, kay siya ra ang nag-inusara nga nasikop.
Gipasakaan siya og kasong illegal gambling human nasakmit gikan niya ang iyang manok nga dunay buwang ug pusta nga nagkantidad og P238.00. Kasamtangan siyang gitanggong sa Tabogon Police Station. / GPL