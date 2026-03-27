Tigbakayan gironda sa NBI, 15 nadakpan

Daw sama sa usa ka fun run ang giapilan sa kapin usa ka gatos ka mga tawo kinsa naglumba og panagan human gironda sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ang usa ka tigbakayan sa Sityo Bonbon, Barangay Ocaña, Dakbayan sa Carcar niadtong Huwebes, Marso 26, 2026.
Moabot sa 15 ka mga indibidwal ang nasikop sa maong anti-illegal gambling operation nga naglakip sa mga bettors, handlers, ug game operators.
Matod ni Executive Officer for Administration ug Supervising Agent Gregorio Algoso nga ang maong operasyon gipahigayon human nila nakompirmar sa ilang pagsusi ang giingon sa suwat nga ilang nadawat niadtong Marso 10 gikan sa usa ka concerned citizen mahitungod sa ilegal nga kalihukan sa lugar.
Nasayran sa imbestigasyon nga daghang tigbakay ang gipahigayon sa nagkadaiyang barangay sa maong siyudad ug matod pa dunay sistema nga gisunod.
“We already noticed several tigbakay in different barangays it seems that it is fairly coordinated scheduling of tigbakay in different barangays within the City of Carcar so there’s a time also that in one day there were two barangays simultaneously holding tigbakays,” matod ni Algoso sa Marso 27, 2026.
Gibutyag ni Algoso nga subay sa pag-verify sa Philippine Games and Amusement Board, nasuta nga ang maong mga lugar dili awtorisado nga nagpahigayon og sabong.
Nakuha sa maong operasyon ang mga igtatari nga manok ug pusta sa sugal.
Lakip sa gisusi sa mga awtoridad ang mga tawo nga posibleng nagpaluyo sa ilegal nga kalihukan sa dapit. Gawas sa tigbakay, gisusi sab sa awtoridad ang hantak sa lugar.
Apan alang sa 61-anyos nga apil nga nadakpan sa hitabo, lingaw-lingaw lamang ang ilang gibuhat ug wala sab siya magmahay sa iyang pagkasikop.
“Wa oy, kapila na ko dakpi pero buhian ra ko karon rako nakatilaw og prisohan, wa man sad ko magmahay maayo man gihapon diri. Maayo ra man sad og kaon, pero adto na 'nya ko sa buwangan di na ko mosuroy og tigbakayan. Naa man koy daghang manok sa amoa, naa man gani mi derby. Adto man gyud ta sa buwangan kay naa may premyo,” matod sa dinakpan.
Nanawagan sab ang mga dinakpan nga matabangan sila nga makagawas sa prisohan ilabi na nga naghinangat ang Semana Santa. Subay niini, gipahinumdoman sab ni NBI 7 Information Officer Agent III Maria Contessa Lastimoso nga subay ning panahon sa krisis ug padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton, kinahanglan nga gamiton ang kuwarta sa labing importanteng mga butang ilabi na sa panginahanglan sa pamilya ug dili lang usikan sa sugal. / ANV