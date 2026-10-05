Tigbalita sa Sugbo gipalig-on ang kaalam sa AI, digital storytelling

Gipalig-on ang kahibalo ug kahanas sa mga tigbalita sa Sugbo sa paggamit sa Artificial Intelligence (AI) ug digital storytelling atol sa “ISTORYAH-AI: Workshop on AI in Journalism” nga gipahigayon niadtong Sabado, Oktubre 3, 2026, sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo.
Gitumong sa workshop ang paghatag og mas lawom nga pagsabot sa mga media practitioner bahin sa mga kapabilidad sa AI isip kabahin sa modernong newsroom.
Gipunting niini ang praktikal nga paggamit sa teknolohiya sa news gathering, pag-organisar ug pagproseso sa datos, pag-verify sa impormasyon, ug paghimo og mga digital nga sugilanon nga mas makadani ug masabtan sa mga audience.
Nisalmot sa kalihukan ang mga tigbalita gikan sa lainlaing media outlets sa Sugbo aron mapalapdan ang ilang kahibalo bahin sa nagkadako nga papel sa teknolohiya sa industriya sa media. Atol sa mga diskusyon, gihisgutan ang mga oportunidad nga mahatag sa AI sa pagpahapsay sa trabaho sa journalist, lakip na ang paspas nga pagkuha ug pag-analisa sa impormasyon nga magamit sa pagreport sa mga isyu nga mahinungdanon sa komunidad.
Gihisgutan sab sa mga resource person ang mga hagit nga mahimong masugatan sa paggamit sa AI, ilabina sa pagseguro nga ang mga impormasyon nga maabot sa publiko tukma, balanse ug kasaligan.
Giklaro sab nga bisan unsa ka abante ang teknolohiya, magpabiling importante ang papel sa journalist sa pag-validate sa mga kamatuoran ug paghatag og hustong konteksto sa mga balita.
Usa sa mga nag-unang resource person sa workshop si Jaemark Tordecilla, journalist, technologist ug kanhi Editor-in-Chief sa GMA News Online.
Sa iyang pakigpulong, iyang gipaambit ang mga global trends ug mga bag-ong pamaagi sa paggamit sa AI sa mga newsroom sa nagkalainlaing bahin sa kalibotan.
Gipakita sab niya kon giunsa sa ubang media organizations paggamit ang teknolohiya aron mapalambo ang newsroom operations ug storytelling.
Si Tordecilla usa sab ka 2023–2024 Nieman Fellow sa Harvard University. Pinaagi sa iyang kasinatian ug pagtuon, iyang gipaambit ang mas lapad nga panan-aw sa mga pagbag-o nga gidala sa digital technology sa industriya sa media ug journalism sa kasamtangang panahon.
Gipaneguro sa mga organizer nga ang AI dili mopuli sa journalist kondili mahimong epektibong himan aron masuportahan ang reporting, content creation ug storytelling.
Sumala kanila, ang paggamit sa AI kinahanglan nga magpabiling responsable ug etikal aron mapadayon ang kalidad sa journalism ug ang pagsalig sa publiko sa media.
Gipangunahan ang kalihukan sa Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) sa pakigtambayayong sa Ayala Corporation, uban sa partisipasyon ni Paolo Borromeo, Chief Social Infrastructure Officer sa Ayala Corporation, ug Ehda Dagooc, presidente sa CFBJ.
Pinaagi sa workshop, mas napalawom sa mga media practitioner ang ilang pagsabot sa AI ug digital storytelling isip mga bag-ong himan sa modernong journalism samtang gipadayon ang pundasyon sa tukma, responsable ug etikal nga paghatod sa balita. / BJC