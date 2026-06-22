Tigbantay sa manok igtatari nga nag-sideline pagka-pusher, sikop

Nabalhog sa prisohan ang usa ka tigbantay sa mga manok igtatari human kini madakpi sa buy-bust operation pasado alas 10 sa gabii niadtong Domingo, Hunyo 21, 2026, didto sa Sitio Cambanog, Barangay Balud, lungsod sa Dalaguete.
Ang suspek giila nga si Diego Brizo Vergara Jr. alyas “Nano”, 32-anyos, minyo, ug molupyo sa maong dapit.
Si Vergara kasamtangang gitanggong sa Dalaguete Police Station samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu kang Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, gibutyag niini nga gilusad ang operasyon human sila nakakuha og impormasyon kabahin sa ilegal nga kalihokan sa suspek.
Usa ka poseur-buyer ang mipalit og usa ka pakiteng shabu nga nagkantidad og P500 gikan kang alyas Nano.
Atol sa pagrikisa, nakuhaan pa ang suspek og laing 15 ka pakite ug upat ka medium-size nga putos sa gidudahang shabu.
Ang kinatibuk-ang timbang sa nasakmit nga drugas niabot ngadto sa 8 gramos nga adunay gibanabanang balor nga P54,400. / GPL