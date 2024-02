Tiggama og armas, gironda

Usa ka tiggama g armas sa dakbayan sa Danao ang gisikop sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office (PIU-CPPO) inabagan sa Danao City Police station ug Regional Civil Security Unit 7 sa Huwebes, Pebrero 15, 2024.

Ang kapulisan armado sa search warrant nga giluwatan sa korte batok sa 50 anyos nga si alyas Robin sa kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Nakuha sa mga operatiba ang usa ka kalibre .45 nga pistola, 17 ka metal pile, 17 ka empty shells sa kalibre .38 nga revolver, usa ka empty shell sa .45 ug duha ka bala sa .38, lima ka metal frame alang sa kalibre .38, lima ka cylinder sa .38, ug upat ka lain-lain nga wala pa mahuman nga barrel ug kagamitan sa paghimog armas.

Sigun sa CPPO, ang maong lolo walay gipakita nga lisensya sa paggama og armas ug pagbaligya niini.

“Our continuous efforts in the campaign against loose firearms demonstrate our unwavering commitment to ensure the safety and security of everyone. I thanked the community for providing us with vital information leading to the arrest of individuals involved in illegal-making business and confiscation of loose firearms,” matod ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7.

Ang mga ebidensya nga nasakmit gidala kini sa buhatan sa CPPO alang sa pagdokumento niini.

Ang suspetsado nga si alyas Robin kasamtangang gikustodiya sa CPPO diin nag-atubang na siya og kaso sa kalapasan sa Republic Act 10591 o “Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.