Tighagbong og druga sa Dauis, Panglao , Tagbilaran; nasikop

Wala makalusot sa mga otoridad ang usa ka chainsaw operator human madakpan sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Bohol Police Provincial Office, niadtong Biyernes Santo, Abril 3, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas “Mar,” 45, lumad nga taga-Bukidnon apan kasamtangang nagpuyo sa Purok 3, Barangay Totolan, sa nahisgutang lungsod. Ang operasyon nahitabo alas 4:38 sa buntag sa Purok 6 sa maong barangay. Nasakmit gikan sa suspek ang mga putos sa gituohang shabu nga motimbang og 17 gramos, nga adunay Standard Drug Price (SDP) nga moabot sa P115,600.
Lakip sa nakuha ang buy-bust money, usa ka cellular phone, ug uban pang mga ebidensya nga giduso na sa PNP Forensic Unit alang sa pagsusi.
Suma sa usa ka personnel sa PIU, ang suspek nailhan na sa mga drug user sa lungsod isip maoy tigbaligya og ilegal nga drugas sa Barangay Totolan. Gibutyag sa imbestigasyon nga nagsugod ang iyang ilegal nga kalihukan niadtong Enero 2025. / AYB