Tighimo og armas gironda, dakpan

Naposasan sa kapulisan ang usa ka 44-anyos nga lalaki human naaktuha’ng naggama og mga paltik nga armas atol sa gihimong operasyon sa Purok 1, Brgy. Masaba, Dakbayan sa Danao pasado alas 2:20 sa kaadlawon, Martes, Abril 21, 2026.
Giila ang suspek nga si Guillermo Junyilla Veliena, alyas Boboy, residente sa maong dapit.
Kasamtangang siyang gitanggong sa Danao City Police Station samtang giandam ang kasong kalapasan sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act).
Matod sa taho, nakadawat og impormasyon ang kapulisan gikan sa usa ka concern citizen bahin sa ilegal nga kalihukan sa suspek nga sagad himuon sa oras sa kagabhion.
Tungod niini, daling nimando si Police Lt. Col. Henrix Bancoleta, hepe sa Danao Police, ngadto sa iyang deputy nga si Police Captain Phil Restauro aron susihon ang lugar.
Naaktuhan sa mga awtoridad ang suspek nga nagtrabaho sa iyang payag.
Sa dihang gipangayuan og permit gikan sa gobiyerno, napakyas ang suspek sa pagpakita og legal nga mga dokumento.
Nakuha gikan sa dapit ang daghang kagamitan ug mga armas nga wala pa mahuman, lakip na ang usa ka unit sa .22 caliber revolver, duha ka wa pa mahuman nga .38 caliber revolver, mga parte sa .9mm pistol sama sa lower receiver, upper receiver, ug barrel, duha ka ka magazine ug lima ka bala sa .9mm, nagkadaiyang kagamitan sama sa lathe machine, bench vice, metal saw, metal pile, hammer, ug uban pa.
Ang malampusong operasyon kabahin sa gihigpitan nga kampanya sa kapulisan batok sa pagpamaligya ug paghimo og ilegal nga armas sa maong dakbayan. / GPL