Tighimo og armas sa Danao, sikop sa ronda

Balay sa tighimog armas ang gironda sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) pinasikad sa search warrant sa Sityo Gondayang, Barangay Masaba, Dakbayan sa Danao.
Gi-serve ang warrant alas 11:35 sa gabii sa Sabado, Mayo 16, 2026, ug natapos sa alas 5:00 sa buntag sa Dominggo, Mayo 17, 2026.
Nadakpan ang subject sa search warrant nga si Marjone Batoon Castro, 38 anyos.
Nasakmit sa kapulisan ang tulo ka shotgun, usa ka kalibre 45 nga pistola, mga magazine og bala niini, ug mga bala sa shotgun.
Lakip sa nakuha ang nagkadaiyang gamit sa paggama og armas sama sa metal firearms pattern, bench vice, metal pile, hand drill, bench grinder, heavy duty welding machine, ug uban pa.
Ang CPPO nakadawat og impormasyon labot sa padayon nga paghimo og armas sa suspek nga si Castro nga tungod niini ni-apply dayon sila og search warrant nga giluwatan ni Judge Ma. Josefa Pinza-Ramos ang Executive Judge sa RTC Branch 90 sa Dakbayan sa Danao niadtong Mayo 14, 2026.
Human niini, nag-umol dayon og team ang Provincial Intelligence Unit sa pagpangulo ni Police Lieutenant Noel Bautista ubos sa kamanduan ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. alang sa ilusad nga operasyon nga niresulta sa pagkasikop ni Castro.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa CPPO, nasayran nga dugay na nga naggama og armas si Castro isip iyang panginabuhian. / AYB