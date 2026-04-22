Tighimo og pustiso gidakop sa NBI

Nadakpan sa National Bureau of Investigation Cebu District Office (NBI-Cebdo) ang upat ka mga lalaki nga giingong nag-operate sa usa ka dental laboratory sa Barangay T. Padilla, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Lunes, Abril 20, 2026.
Ang mga dinakpan, nga nagpaila nga dental technicians, giila nga sila si Ronie uban sa iyang mga assistant sa dental laboratory nga sila si Lyndon, Paul, ug Vince, nga pulos taga Sityo Eagles sa maong barangay.
Nasayran nga ang usa kanila giingong usa ka assistant sa lisensyadong dental technologist ug nagtukod og iyang kaugalingong negosyo sa paghimo og pustiso.
Base sa imbestigasyon sa NBI-Cebdo, giingong dugay na nga nag-operate apan wala kini accreditation gikan sa Philippine Dental Association (PDA) o bisan og dunay supervision sa practicing Doctor of Dentistry.
Gawas sa paghimo og mga pustiso ug ilegal usab nga paghimo ug pagtaod og braces, ingon man ang pagpaputi sa ngipon.
Nakuha gikan sa pagronda ang dosena nga dentures, nagkadaiyang makina, ug equipment alang sa paghimo og pustiso.
Subay niini, mag-atubang og kasong may kalapasan sa Republic Act No. 9484 nga nag-regulate sa pag-practice sa dentistry, dental hygiene, ug dental technology sa Pilipinas o Dental Act of 2007.
Sa higayon nga makombikto, mag-atubang ang mga dinakpan og penalty nga moabot sa P200,000 hangtod P500,000 o mabilanggo sulod sa duha ngadto sa lima ka tuig.
Gipahimangnuan sa mga awtoridad ang publiko nga dili mosalig sa mga dili lisensyadong mga dentista aron makaseguro nga luwas sa posible nga malpractice o bisan unsang sakit. /