Tighimo'g armas sa Danao gironda, sikop

Nasikop sa kapulisan sa Danao City ang 72-anyos nga lalaki human naaktuhan nga naghimo og mga paltik nga armas sa Purok 4, Sityo Buntod, Barangay Manlayag, bukirang dapit sa Danao City, alas 3:20 sa hapon niadtong Agusto 1, 2026.
Giila ang suspek sa alyas Titing, residente ra sab sa maong lugar.
Nasakmit sa kapulisan ang usa ka KG9 machine pistol, upat ka bala sa 9mm, upat ka magazine, ug nagkalainlaing gituohang gigamit sa paghimo og armas.
Lakip sa mga nasakmit ang 30 ka steel pipe, duha ka bench vise, duha ka hammer, usa ka vice grip, usa ka adjustable wrench, usa ka pliers, duha ka magazine pattern, tulo ka lower receiver sa KG9, duha ka hacksaw, usa ka electric grinder, ug usa ka lathe machine.
Matod sa Danao City Police Station, nakadawat sila og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa usa ka tawo nga naghimo og armas sa maong dapit.
Pag-abot sa mga polis, ilang naabtan ang suspek nga naghimo sa mga paltik nga armas sulod sa usa ka payag-payag.
Gipangutana si “Titing” kon aduna ba siyay mga dokumento o permit gikan sa gobiyerno nga nagtugot kaniya sa paghimo og armas, apan wala kini napakita.
Tungod niini, gidakop siya sa mga polis ug gidala sa police station. / AYB