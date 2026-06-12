Tighimog dinamita sa Bohol, gidakop

Usa ka mananagat nga tighimo og dinamita ang naposasan human nakuhaan og mga home-made nga dinamita atol sa gilusad nga entrapment operation alas 3:27 sa kaadlawon, Biyernes, Hunyo 12, 2026 sa Purok 7, Barangay Hingotanan East, Bien Unido, probinsya sa Bohol.
Ang suspek giila nga si Donald Rabanos alyas Dondi, 43, residente ra usab sa maong dapit.
Nasakmit gikan kaniya ang tulo ka home-made nga dinamita, mga pinutos sa gituohang ammonium nitrate nga maoy sangkap sa paghimo og dinamita nga motimbang sa 10.5 kilos nga gibana-bana nga mokantidad sa P8,400.
Lakip sa nasakmit ang buy bust money nga mokantidad sa P400. Ang mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office inabagan sa Provincial Mobile Force Company Bohol, Maritime Police, Naval Forces Central ug Bien Unido Municipal Police Station milusad sa maong hiniusang operasyon.
Unang nakadawat og impormasyon ang kapulisan sa lalawigan sa Bohol labot sa pagpamaligya og dinamita sa suspek nga maoy hinungdan nga ila kining gi-entrap.
Ang maong kalampusan gidayeg ni Police Colonel Patricio Degay Jr., ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol.
“Kini nga kalampusan usa ka pagpamatuod nga ang PNP Bohol walay pagduhaduha sa pagpatuman sa balaod bisan asa nga aspeto. Uban sa atoang katungdanan sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad, gihatagan usab nato og dakong importansya ang pagpanalipod ug pag-amuma sa kinaiyahan pinaagi sa episyente nga pagpatuman sa mga balaod sa pangkalikupan,” matod ni Degay.
Leksyon kini sigun ni Degay sa mga mananagat nga dili gyud mosuway pagsupak sa balaod tungod kay sila sa kapulisan dili motugot nga abusohon kini.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Bien Unido Municipal Police Station ang suspek ug giandaman na kinig kasong kalapasan sa Section 3 ug 4, Presidential Decree 1866 nga giamendar sa Section 1 ug 2, Republic Act 9516 kun ang Unlawful Manufacture, Sale, Acquisition, Disposition, Importation, or Possession of Explosive or Incendiary Devices. / AYB