Tighimo'g fake gov't documents gi-entrap

Usa ka lalaki nga nagtakoban nga naninda og fried chicken sa pagtabon sa iyang modus sa paghimo ug pag-deliver og mga peke nga tax indentification number (TIN) card sa Bureau of Internal Revenue (BIR) ug Philippine Statistics Authority (PSA) Certificate of Live Birth ang nasikop sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 sa Dalan Plaridel sa downtown sa dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Agusto 12, 2024.

Ang suspek giila nga si Romel Gonesto Panonce, 29, Sitio Alaska, Brgy. Mamba­ling, Dakbayan sa Sugbo, kinsa naila nga namaligya og fried chicken sa naasoy nga dapit.

Nasuta sa NBI 7 nga si Panonce nang-agni og mga kliyente sa mga peke nga dokumento pinaagi sa online o sa usa ka sikat nga social media platform diin may mga reseller usab siya.

Matod sa NBI 7 nga ang suspek maoy mohimo, mobaligya ug mo-deliver sa gipahimo nga peke nga dokumento.

Unang nasakpan sa mga awtoridad ang usa ka Del Rosario Loctor nga giingong gisugo sa pag-deliver sa peke nga BIR TIN cards sa dan Plaridel, dakbayan sa Sugbo niadtong Agusto 9, 2024.

Ang dinakpan nitug-an nga igo ra siya gisugo ni Panonce sa pagpa-deliver sa peke nga dokumento.

Ug subay niini, gilusad sa NBI 7 ug NBI Cebu Disrict Office (Cebdo) kauban ang mga opisyal sa Bureau of Internal Revenue (BIR) 7 ang entrapment operation sa naasoyng lugar.

Atol sa operasyon, ang a­hente sa NBI 7 nga nagta­koban sa pagpahimo og duha ka TIN cards sa kantidad nga P150 matag usa.

Sa pagtunol sa fake TIN cards, gidakop dayon ang suspek.

Dugang nakuha gikan sa suspek ang mga BIR TIN cards, kopya sa mga Land Transportation Office (LTO) 7 driver's license, PSA Birth Certificates, PSA Death Certificates, PhilHealth Card, National ID ug Unified Multipurpose ID (Umid).

Ang suspetsado mag-atubang og kasong may kalapasan sa Art. 169-172 sa Revised Penal Code nga moresulta sa pagkabilanggo sulod sa unom ka buwan ngadto na sa unom ka tuig. / ANV