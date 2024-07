Tighimo’g fake ID nasikop

Nasikop sa National Bureau of Investigation (NBI 7) ang usa ka babaye nga suspek sa pagpamaligya og peke nga mga government identification (ID) card human gironda ang iyang balay sa Purok Gabison, Brgy. Lagtang, Dakbayan sa Talisay, Martes, Hulyo 16, 2024.

Ang suspek giila nga si Geraldine Tausa, lumolupyo ra usab sa naasoy’ng dapit.

Matod sa NBI 7 nga ilang nadawat ang suwat gikan sa Bureau of Internal Revenue (BIR 7) aron magpatabang sa pagpakisusi sa giingong kalihukan sa pagpangilad sa mga indibidwal nga gustong mokuha og BIR Tax Identification Number (TIN) cards sa mas dali nga paagi.

Subay sa maong request, nipahigayon og imbestigasyon ang buhatan diin nasayran nga adunay daghang mga posting sa social media site o sa online nga nag-agni, nagbaligya ug nahimong resellers og TIN Cards sa mga aplikante sa kantidad nga P180 ngadto na sa P300 nga ang pagbayad ipaagi usab sa online transaction.

Ang cards susama sa orihinal apan nakalahi niini mao ang sukwahi nga QR codes nga magpakita sa personal nga detalye sa taxpayer.

Gawas sa bayad, mohatag usab og importanteng mga detalye ang mga kustomer ngadto sa seller ug aron makompleto ang transaksyon, ihatod sa delivery riders ang IDs sa gipadala nga delivery address.

Tungod niini, nisuway sa pag-transact ang mga operatiba sa buhatan diin nag order sila og duha ka mga BIR TIN card pinaagi sa reseller nga si alyas Yuri Chan.

Samtang ang laing BIR TIN card gibaligya ni Tausa nga nangalyas isip Natasha Anata.

Subay niini, gironda sa buhatan ang panimay ni Tausa diin nasakmit kaniya ang usa ka laptop, printer ug cutter nga gituohang gigamit sa pag produce og government cards.

Nakuha usab kaniya ang 240 ka nahimo na nga mga BIR TIN card ug 250 ka mga blanko nga Philhealth cards.

Matod sa suspek nga nabuhat niya ang maong modus gumikan sa kalisod. Nisaad hinuon siya nga dili na mousab sa maong binuhatan.

Nagtuo si Atty. Renan Oliva, Regional Director sa NBI 7, nga ang nadakpan usa pa lang sa daghang mga nangilad ug namaligya sa mga peke nga IDs.

Samtang si Atty. Jay Rozen Bartazan, legal division officer sa BIR-7, nanawagan sa publiko nga mas maayong sa mga buhatan nga hingtungdan mismo mokuha sa mga lehitimong cards.

Iyang gidugang nga isumbong o i-surrender ang mga peke nga card sa ilang buhatan aron dili makamulta sa paggamit og falsified documents.

Ang suspek mag-atubang og kasong may kalapasan sa Republic Act (RA) 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ug RA 8484 o Access Devices Regulation Act of 1998. /