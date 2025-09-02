Tigpautang gitulis, gipatay

Patay nang napalgan ang usa ka lalaki nga garbage collector human gituohang gitulis ug giulo pagpusil sa wala pa mailhing mamumuno daplin sa dalan sa may Sityo Greyrocks, Barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga, alas 5:30 sa buntag sa Septiyembre 2, 2025.
Nailhan ang biktima nga si Michael Martus, 51, biyudo, lumad nga taga Lungsod sa Ronda apan kasamtangang nag-abang sa naasoy'ng dapit.
Si Martus usa ka trabahante sa FDR-Integrated Resource Recovery Management Inc. sulod sa 11 na ka tuig.
Nasayran nga tigpatanto kini sa iyang kaubanan sa trabaho tulo na ka tuig gikan sa pagsugod.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan sa Naga, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka residente sa maong dapit nga nagpahibalo sa mga buto sa armas.
Naabtan sa kapulisan nga adunay patay nga lawas nga naligo na sa kaugalingon niining dugo ug adunay samad pinusilan sa ulo nga bahin.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Verniño Noserale, hepe sa Naga Police nga duha ka anggulo ang ilang gisubay, tulis ug may kalabutan sa negosyo niini nga pautang.
BAG NAWALA
Nasuta nga nahanaw ang gidala nga bag sa biktima nga dunay gibana-bana nga P20,000 ngadto P30,000 nga kuwarta ingon man ang usa ka kwentas.
Apan adunay nakuha nga kapin P10,000 nga kuwarta gikan sa bulsa sa biktima ug nakahipos ang kapulisan og kabhang sa bala sa .45 nga armas, extra t-shirt ug laing kwentas nga naputol nga gituohang gibunlot.
Giingong ang biktima naglakaw sa maong dalan padulong na unta sa iyang trabahuan sanglit ang oras sa iyang trabaho alas 5:00 sa buntag hangtod alas 2:00 sa hapon.
Nibutyag sab si Noserale nga sa ilang pakisusi sa mga kaubanan sa trabaho ug kabanay sa biktima, giingong wala kini kaaway ingon man bisyo o nalambigit sa ilegal nga kalihukan.
Sa pagkakaron, padayon pa ang pagsubay sa kapulisan sa mga CCTV camera nga anaa sa maong dapit ingon man pag-ila sa responsable ug ang motibo sa pagpamusil. / dugang taho ni Arnold Y. Bustamante