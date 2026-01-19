Tikdul-tikdol: Lawod sa katawhan, bul-og sa pagtuo sa Sinulog 2026

Matag tuig sukad sa pagsugod sa Sinulog grand parade nga naumol sa pagpasiugda ni kanhi Cebu Customs Collector David “Boy” Odilao Jr., managlahi ang pagbanabana sa gidaghanon sa mosaksi niini. Gikan sa gatusan ka libo, tulo ka milyon, lima ka milyon ug hangtod sa walo ka milyon. Usa ka higayon, ang akong bureau chief sa Philippines News Agency (PNA) Cebu, si anhing Henry K. Redula, wa makauyon sa bana-bana sa katawhan nga nisaksi sa Sinulog kay mas dako pa sa populasyon sa entiro lalawigan. Matod niya, “Sa ato pa, wa nay nahibilin sa balay nga magluto sa humba ug bam-i?” Lisod ang pagtagsa-tagsa og ihap sa lawod sa katawhan nga manan-aw ug magkatap sa unom ka kilometro nga rota sa Sinulog. Labaw pa ang mabagang duot sa mga deboto nga mosalmot sa solemne nga prosesyon sa Senyor Santo Niño sa rota nga kapin sa lima ka kilometro.
* Ang tataw mao nga magbaha ang mga tawo paingon sa dakbayan sa Sugbo sa matag Sinulog. Bahala na lang og pilasan ang bugan og linakaw kay gisirad-an ang mga karsada nga maagian sa rota sa prosesyon ug sa Sinulog grand parade, kansang main venue gibalik na sa Cebu City Sports Center. Nireklamo kaniadto ang mga patigayon sa rota sa Sinulog sa sentro sa siyudad sa dihang gibalhin ang Sinulog grand parade sa South Road Properties (SRP) sa 2023 ug 2024. Tumong ni kanhi Cebu City mayor Mike Rama nga kamenusan ang kahuot sa trapiko sa sentro sa dakbayan. Apan nikunhod ang kita sa mga negosyante kay ang mga tawo adto na man sa SRP. Gibalik ang Sinulog sa karaang rota sa 2025 ug 2026. Ambot unsa’y epekto niini kay gipatuman man ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang liquor ban gikan sa alas 6:00 sa buntag hangtod sa alas 8:00 sa gabii niadtong Sabado ug Dominggo.
*Nakasinati ang Sugbo og daghang mga katalagman latas sa katuigan. Apan nakabarog gihapon ang Sugbo human masukamod sa maong mga trahedya. Ang labing ulahi mao ang grabeng baha tungod sa bagyong Tino. Gatosan ka mga kinabuhi ang nakalas. Gisundan kini sa pagdahili sa bukid sa basura sa Binaliw sanitary landfill, nga nikalas sa labing menos 36 ka mga kinabuhi. Apan ang baha ug ang pagdahili sa bukid sa basura wa makapakunhod sa pagtuo sa katawhan ni Senyor Santo Niño.