Tim Cone wa miuyon sa 4-pt. shot

Niprangka si Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone sa iyang baruganan kabahin sa desisyon sa Philippine Basketball Association (PBA) nga ipatuman ang four-point shot.

Dako siyang supak niini.

Alang ni Cone, kinsa mao sab ang coach sa Gilas Pilipinas, angay lang kini sa lingaw-lingaw nga duwa sama sa All-Star Game apan dili kini haom sa seryuso nga duwa.

“I’m not a fan of the four-point shot,” matod ni Cone sa interbyu sa Pinoystep nga napatik sa Spin.ph.

“In my honest opinion, I think it’s great for All-Star Games where it’s all fun and games, but not for serious basketball.”

Ang four-point shot unang gigamit sa PBA niadtong 2023 All-Star Game sa City of Passi, Iloilo.

Sa iyang bahin, si Rain or Shine Elasto Painters coach Yeng Guiao uyon nga suwayan paggamit ang four-point shot.

Ang wala nauyonan ni Guiao mao ang pagbuhi og desisyon sa PBA board kabahin niini nga wala mokonsulta sa tanang coaches ug competition committee sa labing unang professional nga liga sa Asya.

“Hindi dumaan sa aming mga coaches ‘yan,” matod ni Guiao.

Nahibulong si Guiao nganong wala gikonsulta ang coaches kabahin ning maong lagda nga alang kaniya, puwedeng makatabang sa PBA o puwede sab nga makapahimong kataw-anan sa liga.

“Sinubukan mo lang [ang four-point shot] sa isang All-Star Game,” dugang ni Guiao.

“You don’t base decisions like that on one game. Sana sinubukan muna sa D-League, and if it worked then dalhin natin sa PBA.”

Gipasabot ni Guiao nga nisuway na sab paggamit sa four-point shot ang National Basketball Association (NBA) sa ilang All-Star Game apan waka kini gigamit sa aktuwal nga kompetisyon.

“Eh yung NBA nga, ang galing ng nagpapatakbo d’yan . Ang daming magagaling na officials and madaming studies. Sinubukan na nila ‘yan sa All-Star Game nila and yet, di pa rin inadopt sa actual game. Tapos ikaw uunahan mo pa,” batbat ni Guiao. / ESL