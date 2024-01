Timberwolves mikuniskunis sa Grizzlies

MINNEAPOLIS — Gikunis­ku­nis sa Minnesota Timber­wolves ang Memphis Grizzlies 118-103 atol sa ilang du­wa sa Biyernes, Enero 19, 2024 (RP time).

Nangulo sa Wolves mao si Anthony Edwards sa iyang 28 puntos, ang 26 niini sa second half. Ang Grizzlies kuwangan og mga magduduwa tungod sa injuries.

Si Rudy Gobert nitali og 17 puntos ug 10 ka rebounds sa iyang pagtabla sa iyang season high uban sa unom ka blocks.

Samtang niamot si Naz Reid og 20 puntos ug si Mike Conley dunay 17 puntos ug 10 ka assists.

“It felt to me as long as we just keep it close, we can find a run,” matod ni Wolves coach Chris Finch.

Si Jaren Jackson Jr. dunay 36 puntos ug si Luke Kennard nidugang og 18 puntos alang sa Grizzlies.

Si Santi Aldama, dunay 13 puntos, ingon sa nipala­got kang Gober pinaagi sa pag­panghagit, trash talk ug pag-lobby sa officials og foul calls sa three-time NBA Defensive Player of the Year.

Apan si Edwards nabuhi, nitali og 14 puntos sa third quarter, dihay ka usa nga nisutoy sa paglusot dayon gipasa ang bola ngadto sa backboard ug gi-dunk nga nakapahugyaw sa mga tumatan-aw.

“That’s just kudos to him and how athletic he is,” matod ni Reid.