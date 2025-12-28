Timplados giihaw sa Tropang 5G

Mga duwa karon
7:30 PM Meralco Bolts batok Rain or Shine E-Painters
Nakuha sa TNT Tropang 5G ang luna sa semifinals human nila gitiklo ang Magnolia Chicken Timplados, 118-109, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup quarterfinals niadtong Sabado sa gabie, Disyembre 27, 2025 sa Smart Araneta Coliseum.
Si Calvin Oftana maoy nangulo sa atake sa 5G gamit ang lima ka tres ug gitapos niya ang duwa nga adunay 25 puntos, samtang si Jordan Heading nidugang og 21 puntos.
Para sa semis matchup, maghuwat ang TNT kon kinsa ang modaog batok Rain or Shine Elasto Painters ug Meralco Bolts sa ilang do-or-die game karong alas 7:30 sa gabie sa susamang venue.
Ang Tropang 5G mao ang ikaduhang team nga nakaseguro sa semis sunod sa defending champion San Miguel Beermen, nga nipildi sa NLEX, 101-94, niadtong Adlaw sa Pasko.
“Like I said the last time out, we came out thinking we need to win two games to get to the Final Four. I am happy to deliver the second part of the transaction tonight. We took care of the first part (on Dec. 21), and now we took care of the second part,” matod ni TNT coach Chot Reyes.
“Nag-focused kami kung ano ang kaya naming gawin,” matod ni Oftana, kinsa nakahimo og 8-of-11 shooting sa field, ug lima ka assists, duuha ka rebounds, usa ka steal ug usa ka block batok sa usa ka turnover.
Si Kim Aurin, Kelly Williams, Jio Jalalon, Rey Nambatac, ug Henry Galinato nakahimo og pito ka puntos matag usa sa balansyadong opensa sa TNT.
Si Oftana nagkanayon nga nag-focus ra gyud siya sa duwa kay kabalo siya nga mangita gyud og paagi ang Magnolia nga makasikit sa duwa.
‘“Syempre, I also told my teammates kung sino ang nasa loob, be composed lang. Gagawa ang Magnolia ng paraan (to come back),” ni Oftana.
Si Zav Lucero, Rome dela Rosa ug Jerom Lastimosa nibuhat og 22, 19 ug 18 puntos sa natagak nga Magnolia. / RSC