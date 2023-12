Tinagakay karon sa Cesafi H.S.

Mga duwa karon:

12:30 pm- UV batok USJ-R (High School)

2:00 pm- SHS-AdC batok UCLM (High School)

Duha ka tinagakay nga mga engkuwentro sa high school division semi-finals ang masaksihan karong hapon sa Sabado, Disyembre 9, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball event sa Cebu Coliseum.

Sa premirong duwa, magkombati ang No. 4 University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers ug No. 1 University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars sugod sa alas 12:30 sa udto.

Mosunod ang panagsangka sa No. 2 Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC Magis Eagles ug No. 3 University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM).

Sa ilang pagkasulod sa top two, ang Baby Jaguars ug Magis Eagles pareho untang naggunit og twice-to-beat nga bintaha ning maong mga panagparang apan nakapugos og deciding games ang Baby Green Lancers ug UCLM.

Gipangpukan sa Baby Green Lancers ang Baby Jaguars, 52-43, niadtong Disyembre 5, 2023 samtang gipatapsingan sa UCLM ang Magis Eagles, 55-52, niadtong Disyembre 7, 2023.

Ang maong mga kadaugan seguradong nakahatag og dugang kadasig alang sa Baby Green Lancers ug UCLM.

Hinuon, labing seguro, adunay adjustments nga pagahimuon ang Baby Jaguars ug Magis Eagles ning higayuna.

Sa laing bahin, naangkon sa University of Cebu (UC) Webmasters ang ikaduhang puwesto sa finals sa college division human nila gipanglupig ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 83-72, sa semi-finals niadtong Disyembre 7, 2023.

Ang Webmasters mao ang nakaangkon sa katungod sa pagpakigsangka sa defending champions UV Green Lancers sa best-of-three championship series nga sugdan karong Disyembre 12, 2023.