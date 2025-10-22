Tindahan nga namaligya og peke nga sigarilyo gironda

Kapin sa P600,000 nga balor sa mga peke nga sigarilyo ang nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) -Mandaue City Field Unit atol sa gihimong buy-bust sa usa ka tindahan sa sulod sa merkado sa Barangay Poblacion, Siyudad sa Danao, alas 12:30 sa hapon, Martes, Oktubre 21, 2025.
Atol sa operation, nadakpan ang naninda nga giila nga si Analyn Lavador, 33, residente sa Barangay Tuburan Sur, Siyudad sa Danao nga tindera sa Bestre Tabakuan.
Nasakmit sa mga personnel sa CIDG ang nagkalainlaing brand sa sigarilyo nga nigamit sa Philip Morris Fortune Tobacco Company (PMFTC) nga mobalor ang tanan sa P618,756.
Una na nga nireklamo sa buhatan sa CIDG 7 ang PMFTC labot sa pagkatap sa ilegal nga sigarilyo sa Danao nga nigamit sa ilang brand nga nakapaubos sa ilang sales.
Tungod niini, nihimo og surveillance monitoring ang CIDG 7 labot sa maong tindahan nga gitumbok sa reklamo ug sulod sa pila ka semana ilang nakompirmar nga tinuod ang reklamo.
Gilusad sa CIDG uban sa Danao City Police Station ang pagronda nga niresulta sa malampuson nga pagsakmit sa mga peke nga lainlaing brand sa sigarilyo.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law batok sa tag-iya sa Bestre Tabakuan Store lakip na ang tindera. /