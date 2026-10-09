Tindahan og cellphone gilungkab sa naka-SUV

Usa ka tindahan og cellphone nga nahimutang sa Sityo Catadman, Barangay Sabang, Siyudad sa Danao ang gilungkab sa gibanabanang lima ka tawo nga nagsakay og Sports Utility Vehicle (SUV) alas 3:24 sa kaadlawon, Huwebes, Oktubre 8, 2026.
Ang tag-iya sa maong tindahan nga si alyas Shai, 30, taga Sityo Cogon, Barangay Guinsay, Danao diha na nakadiskobre pagka alas 9 sa buntag sa dihang naguba na ang padlock sa pultahan.
Dali nila nga gisusi ang CCTV camera ug didto ilang nakita ang mga suspetsado nga nisulod sa tindahan ug gipangkuha ang mga baligya nga cellular phone.
Kini sama sa 2 ka unit sa A6C-Oppo nga mokantidad sa P16,000, 1 ka 5G Samsung, balor P16,000, 16 ka Smart 20/128 Infinix nga mokantidad sa P126,000, 3 ka 903/64 Techno balor P21,000, 9 ka unit sa 903/128 Techno nga moabot sa P67,500, 3 ka Spark GD 50/256 Techno nga mokantidad sa P30,000, 1 ka Vivo phone nga mokantidad sa P12,000, 1 ka Tel-one nga tag 6,000, 3 ka IPhone 15B S nga mokantidad ang tanan sa P105,000 ug 5 ka IPhone 17PML nga mobalor sa P400,000 diin mi total kini sa P799,900.
Nanawag dayon sila sa Danao City Police Station aron mapaubos sa imbestigasyon sa mga personnel sa Scene of the Crime Operations (Soco).
Nakakuha na sila og mga finger print sa sulod sa tindahan nga magamit sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan.
Base sa nakuha sa CCTV footage, ilang nakita ang usa ka Mitsubishi Xpander nga gisakyan sa lima ka mga suspetsado.
Wala lang una ipahibawo sa media ang plate number niini subay sa padayon nila nga manhunt operation apan ila na kining gipasusi sa Land Transportation Office kon kang kinsa kini nakarehistro.
Gipahibawo sab sa kapulisan sa Danao nga duna na silay tulo ka persons of interest base sa nakita sa footage sa CCTV sa maong tindahan. / AYB