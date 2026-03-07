Tindahan og LPG, butane nga way permit, gironda

Upat ka mga lalaki ang nasikop human gironda sa kapulisan ang usa ka ilegal nga refilling station sa Liquefied Petroleum Gas (LPG) ug butane nga walay permit gikan sa Department of Energy (DOE) niadtong Biyernes sa hapon, Marso 6, 2026, sa Barangay Tonggo, Lungsod sa San Fernando.
Giila ni Police Major Michael Gingoyon, hepe sa San Fernando Municipal Police Station, ang mga dinakpan nga sila si Angelito Abarquez Mag-usara, 33, taga Anislag, Pinamungajan; Brian John Abarquez Mag-usara, 18; Flaviano Mag-usara, 65; ug Henry Pardillo, 20, nga pulos taga Dakbayan sa Toledo.
Nasakmit sa mga operatiba ang ubay-ubay nga mga kinahon nga butane canisters ug dagkong tangke sa LPG nga gigamit sa illegal nga pag-refill.
Matod ni Major Gingoyon, nakadawat sila og reklamo gikan sa mga residente bahin sa operasyon sa maong refilling station nga walay gihuptang lisensya gikan sa DOE.
Gawas sa kakuwang sa permit, nabalaka usab ang mga silingan sa dako nga risgo sa sunog nga mahimong mugna sa maong illegal nga kalihukan.
Dali nga gipaubos sa validation ug intelligence-driven surveillance ang maong dapit, diin nakumpirma ang maong report.
Atol sa operasyon, pakyas sa pagpakita og bisan unsang legal nga dokumento ang mga suspek nga magpamatuod nga gitugotan sila sa pag-refill og butane canisters.
Ang mga dinakpan mag-atubang na karon og kasong kalapasan sa Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act.