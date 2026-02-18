Tindera ‘gidagmalan’ sa taga-Probe

Nasamad ug nabun-og ang 27 anyos nga tindera og souvenir items human giingong nasumbagan kini sa sakop sa Probe (Prevention Restoration Order Beautification and Enforcement), Cebu City sa Plaza Sugbo niadtong alas 2:00 sa hapon, Lunes, Pebrero 16, 2026.
Nag-viral sa social media si Recil Romano, ang tindera nga mipasangil batok sa taga Probe nga si alyas Michael nga giingong mibunlot sa iyang mga baligya.
Misaysay si Romano nga gibanabana nga anaa sa 30 ka sakop sa Probe ang naabot sa maong dapit.
Sumala pa nga gipapahawa siya ni Michael apan nihangyo si Romano nga kuhaon nalang lang niya bayad sa iyang mga costumer apan giingnan siya nga dakpon.
“Wala pa nakabayad ang costumer, gilabnot nako niya” asoy sa tindera nga giingong naigo sa kumo ni Michael nga naay singsing nga miresulta sa iyang pagkasamad.
Si Ronnie Maquiling, pangulo sa Probe, mibutyag nga gitagaan sa iyang mga sakop og singko minutos ang tindera nga makagawas sa area, gidili ang pagpaninda. Giingong misulkol ang tindera apan way nahitabong pagpanumbag.
“Pag attempt og kuha (baligya) sa atong operatiba iyang (Romano) gilugnot ug iyang gihapak sa atong operatiba mao nang nasamad na siya… Mao to nga didto dayun siya nag-wild (ang tindera)” matud ni Maquiling.
Giimbargo ang mga baligya ni Romano nga nagkantidad og kapin P5,000 ug ipalukat kini sa opisina sa PROBE og P3,500. / Jane D. Gallardo