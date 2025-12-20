Tindera mibulsa sa halin nasakpan, gipadakop

Balhog sa bilanggoan ang usa ka 35-anyos nga tindera human pasanginli nga nangunay og kawat sa halin sa iyang gitrabahuan nga engraving shop sa Sityo Upper Kawayan, Barangay Sambag 2, niadtong Biyernes, Disyembre 19, 2025.
Ang suspek giila nga si alyas "Angela," residente sa Barangay Labangon ug nadakpan alas 4:00 sa hapon sa Biyernes human nadiskubrehan ang iyang gihimo sa ala 1:00 sa hapon sa susamang adlaw.
Base sa imbestigasyon sa Abellana Police Station, nasakpan sa General Manager nga inay i-remit ang bayad sa kustomer ngadto sa bank account sa kompanya, gipabalhin kini sa suspek ngadto sa iyang personal nga account.
Nahitabo ang transaksyon alas 12:40 sa udto diin ang kustomer nibayad og P3,660 pinaagi sa bank transfer. Nasayran nga ang tindahan adunay kaugalingong bank account alang sa tanang bayad sa mga order ug suki.
Dali rang nasakpan ang suspek sa dihang namatikdan sa tag-iya nga wala mo-reflect ang bayad sa account sa kompanya, hinungdan nga gipadakop dayon kini.
Nagdumili sa paghatag sa iyang habig ang suspek samtang nag-atubang og kaso.