Tindera nakuhaan og P3.7M shabu sa buy-bust

Wala na kaugpo ang usa ka tindera human naposasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Waterfront Police Station 3 atol sa buy-bust sa Sityo Lutaw-Lutaw, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo alas 4:52 sa kaadlawon niadtong Biyernes, Hulyo 17, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Belinda, 37, residente sa Sityo Kastilaan, Barangay Ermita.
Tungod sa kadako sa gidaghanon sa drugas nga nakuha gikan sa suspek, nagtuo ang mga imbestigador nga big-time kini nga tig-apudapod og shabu nga nagtagu-tago luyo sa iyang pagkatindera.
Nasakmit gikan ni Belinda ang 22 ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 550 gramos ug nagkantidad og P3,740,000 base sa average market value niini.
Lakip sa nakuha ang usa ka cellular phone, buy-bust money, ug uban pa nga ebidensya nga giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang maong tindera human makadawat ang kasayuran gikan sa kasaligang tinubdan.
Giingong makabaligya si Belinda og 700 gramos ngadto sa usa ka kilo nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer nga padayon pa nga ilhon alang sa himuon nga follow-up operation.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek.
Kon mapamatud-an nga sad-an sa korte, mag-atubang ang suspek og silot nga pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi ug multa nga moabot ngadto sa P10 milyunes. / AYB, ABC