Tindera og isda nadat-ugan og kahoy, patay

Patay na nga nadangat sa Cebu Provincial Hospital sa Siyudad sa Carcar ang 55-anyos nga ginang human nadat-ugan og kahoy samtang nanuroy og isda alas 6:20 sa gabii, Martes, Nobiyembre 25, 2025, sa Ylaya Road, Barangay Taloot, Lungsod sa Argao.
Ang biktima giila nga si Criselda Medrano Olloves, 55, taga Barangay Taloot sa maong lungsod.
Sa pasiunang imbestigasyon sa Argao Municipal Police Station nga unang nanawag nila ang 25-anyos nga anak babaye sa biktima nga nagpahibalo mahitungod sa nahitabo sa iyang inahan.
Matod niini nga samtang nanuroy og isda ang iyang inahan, natagakan kini sa dakong sanga sa kahoy nga niigo sa ulo ug lawas sa biktima hinungdan nga nakuyapan.
Ang mga tawo nga nakakita sa insidente mao na ang nagdala sa biktima sa tambalanan apan gideklara kini ni Dr. Nicanor Duarte nga dead upon arrival.
Ang kapulisan sa Lungsod sa Argao nagpadayon pa sa ilang gihimo nga imbestigasyon kalabot sa maong insidente. / AYB