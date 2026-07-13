Tindera sa imnanan gilugos sa ex-convict

Usa ka tindera sa usa ka imnanan sa Cabreros St., Barangay Basak San Nicolas, dakbayan sa Sugbo ang gilugos sa usa ka ex-convict niadtong Biyernes sa gabii, Hulyo 10, 2026, samtang padulong na manira sa tindahan.
Ang maong insidente nakuhaan og video sa CCTV camera sa tindahan ug gi-upload sa social media apan pipila ka oras gi-delete ra sab sa nag-post niini human gisaway sa mga netizen tungod kay nakita ang dagway sa biktima.
Base sa kuha sa CCTV video nga kalit lang nga gigunitan sa suspek ang kamot sa biktima dalang tion niini sa hait nga kutsilyo.
Gibira siya sa suok nga bahin sa tindahan ug didto gipanamastamasan ug walay nakatabang gumikan kay walay laing tawo.
Dunay higayon nga nisuway og dagan ang biktima apan nagunitan siya sa suspek ug gihanaan sa pagdunggab.
Tungod sa kahadlok sa biktima, nisunod na lang siya sa mando sa suspek.
Human makuha ang pagkababaye sa biktima, dali nga nisibat ang suspek samtang ang biktima nagpatabang sa iyang mga kaila ug nagpa-blotter sa Mambaling Police Station.
Matod ni Police Lt. Col. Franco Rodulf Oriol, ang deputy city director for administration sa Cebu City Police Office, nga human makita sa mga imbestigador ang CCTV, nailhan dayon nila kinsa ang maong suspek base sa tattoo sa duha ka bukton niini.
Gani nabilanggo na kini sa kasong alarm and scandal ug grave threat niadtong Mayo 24, 2026, apan nakapiyansa.
“Sa pagkakaron ang biktima nakuhaan na nato og affidavit for the filing of case unya ang status karon na-identify na sa police station 11 ang maong suspect ug naa karon sa final preparation para sa mga dokumento aron ipasang-at ang tukmang kasong rape,” matod ni Oriol.
Nagpadayon pa ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan sa Mambaling aron madakpan ang suspek. / AYB