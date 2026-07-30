Ting-init nga pagbisita sa Paris, France – ang siyudad sa gugma

Ang among biyahe paingon sa Paris nagsugod sa usa ka yano nga hangyo gikan sa akong asawa nga si Rochelle, pipila ka bulan human sa among pagbisita sa Tokyo niadtong milabayng tuig. Siya nagkanayon, ‘Dad, pwede ba tang mobisita sa Paris karong summer?’ Diin dali kaayo nako kining gitubag og ‘nganong dili’? Kining maong hamubo nga panag-estorya namong managtiayon ang hinungdan nganong nipalit kami og plane tickets mintras layo pa para makaminos kami sa presyo og amo sab nga gitino kon si kinsa ang maapil sa among biyahe. Among nadesisyunan nga kaming upat ni Rochelle; Kyle, akong anak nga lalaki; ug Mommy Bernie, akong ugangan.
Niadtong Hulyo 20 nilupad kami gikan sa San Francisco International Airport paingon sa Charles De Gaulle airport sa Paris, France. Mao pa lang gani pagawas namo gikan sa abyon pinaagi sa airport tube, amo na nga nabatyagan dayon ang tumang kainit.
Kini tungod kay dili susama sa Estados Unidos, diin ang power grid ug ang desinyo sa mga edipisyo nagkalip sa air conditioning system. Ang Paris nagsalig lamang sa natural nga kabugnaw sa iyang klima ug ning abnormal nga pag-init sa panahon tungod sa climate change, wala silay igong kapasidad sa pagtaod og AC system sulod sa hamubo lamang nga panahon.
Nipahuway kami sa among hotel sa among unang gabii sa Paris, aron duna kami igong kusog sa among pagbisita sa mga lugar nga among gustong makit-an ug bisitahon. Tuod man, ang una namong destinasyon sa pagkabuntag mao ang sikat kaayong Eiffel Tower.
Dinhi among napamatud-an nga bisan og kapila pa nimo kini makit-i sa mga litrato, lahi gyud ang iyang kaanyag kon imo kining malantaw sa personal. Ang iyang iron lattice nitindog ibabaw namo sama sa usa ka monumento sa kabag-ohan sa tawo—majestic, komplikado, ug klaro kaayo nga French ang desinyo. Nagrepresentar kini sa himaya sa France sa paagi nga lisod isaysay sa pulong.
Sayang lang kay atol sa among pagbisita, wala kami tugti nga makasaka sa tumoy kay gisarad-an kini og sayo gumikan sa heatwave. Human kami nakakuha og mga litrato, nangita kami og mga kan-anan duol sa palibot aron amo sab nga matilawan ang French cuisine.
Sa sunod guwa, akong iasoy ang among pagsuroy sa Arc de Triomphe, Galeries Lafayette Paris ingon man sa Palace of Versailles—mga dapit sa Paris nga angay kaayong ilakip sa imong bucket list kon moduaw ka sa Paris. / IO Ike Durano / Nagsuwat, Mga hulagway