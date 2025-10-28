Tining: Di si Pam ang giigo apan ang pangu sa PDRRMO

Giklaro ni Cebu Provincial Board Member Celestino “Tining” Martinez III nga ang iyang naunang mga pamahayag nga nagkuwestiyon sa tubag sa pangagamhanang probinsyal atol sa magnitude 6.9 nga linog sa Amihanang Sugbo dili gitumong kang Gobernador Pamela Baricuatro, kon dili kang Col. Dennis Pastor, ang pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO).
Atol sa News Media Forum kaniadtong Martes, Oktubre 28, 2025, si Martinez nangutana: “Panahon sa linog, diin man siya?” nagpasabot sa giingong pagkawala ni Pastor atol ug pagkahuman sa linog kaniadtong Septiyembre 30.
Dugang niya, samtang personal niyang nakita si Gobernador Baricuatro ug uban pang staff sa probinsiya sa ground zero, ang padayon nga presensya ug direksyon gikan sa mga importanteng opisina sama sa PDRRMO ug Provincial Engineering Office parehas nga kritikal sa mga adlaw pagkahuman sa kala-midad.
Sa iyang privilege speech atubangan sa Provincial Board kaniadtong Oktubre 6, si Martinez nipadayag na og kabalaka bahin sa iyang gihulagway nga kakuwang sa koordinasyon tali sa pangagamhanang probinsyal ug sa mga local government units (LGUs) sa paghatod og ayuda sa mga lugar nga naigo sa linog.
Gipangutana niya kon nganong ang mga relief operations sa provincial level gihimo direkta sa mga barangay nga walay saktong komunikasyon sa mga opisyal sa LGU.
“Asa man ang Provincial Government? Unsa may nahitabo? Unsa’y mga aksiyon nga gihimo?” matod niya atol sa sesyon. / CAV