Tinubdan sa tubig kontaminado sa ashfall dili luwas nga imnon

Dili angay imnon ang tubig nga naggikan sa groundwater ug uban pang tinubdan nga nasagulan sa abo gikan sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon, matod sa Environmental Management Bureau (EMB) 7.
Nagpasidaan si Arthur Niño Calupig, usa ka Air Quality Monitoring Expert, nga ang pag-filter sa mga makitang abo dili igo aron mamahimong luwas ang tubig.
Kini tungod kay ang abo sa bulkan adunay mga sagol sama sa sulfur ug uban pang mga mineral o kemikal nga mahimong makahugaw sa tinubdan sa tubig ug makamugna ug mga suliran sa panglawas.
“Once mahaluan yung ating mga groundwater sources used for drinking so talagang hindi po advisable na i-consume,” matod ni Calupig.
Kini nga pahimangno nga giluwatan atol sa usa ka online press conference niadtong Huwebes, Hulyo 9, 2026, napatik human ang abo gikan sa Bulkang Kanlaon niabot sa pipila ka bahin sa Sugbo gumikan sa pagbuto.
Sa pikas bahin, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nitambag sa publiko nga likayan ang pagbubo o pagsablig og tubig gamit ang hose ngadto sa mabagtok nga abo.
Matod sa pangulo sa Phivolcs Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division nga si Mariton Antonia Bornas, angay nga silhigon ug hipuson og tarong sa mga residente ang abo, tungod kay ang paghugas niini gamit ang tubig mahimong mosangpot sa pagkabara sa mga kanal ug sistema sa drainage. / DPC